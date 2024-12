Wzrost inflacji w Rosji

Inflacja w Rosji ciągle rośnie pomimo wielokrotnych podwyżek stóp procentowych przez bank centralny - pisze CNBC. Inflacja CPI urosła w listopadzie o 8.9 proc. w ujęciu rok do roku. Miesiąc wcześniej wyniosła ona 8,5 proc. Prognozy wskazują na dalsze przyspieszenie w nadchodzących miesiącach. Eksperci przewidują, że inflacja może znacznie przekroczyć 9% do końca 2025 roku, co zwiększa presję na rosyjski bank centralny, by podjął kolejne zdecydowane kroki.

Podwyżki stóp procentowych

Centralny Bank Rosji (CBR) już w październiku podniósł stopy procentowe o 200 punktów bazowych, ostrzegając, że inflacja znacząco przekracza letnie prognozy. Presja inflacyjna wynika m.in. z dynamicznego wzrostu popytu wewnętrznego, który przewyższa możliwości dostaw towarów i usług.

Według ekspertów kolejne podwyżki stóp procentowych są niemal nieuniknione. Liam Peach, ekonomista z Capital Economics, wskazuje, że możliwy jest nawet wzrost o więcej niż 200 punktów bazowych, co miałoby zahamować inflację i uspokoić rynek.

Dramatyczne wzrosty cen podstawowych produktów

Rosyjscy konsumenci szczególnie odczuwają wzrost kosztów życia. Ceny podstawowych produktów spożywczych, takich jak masło, jajka czy olej słonecznikowy, rosną w dwucyfrowym tempie. Niedobory siły roboczej oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane wojną na Ukrainie dodatkowo podbijają koszty produkcji i wynagrodzeń, które są przerzucane na konsumentów - czytamy w CNBC.

Słaby rubel – katalizator inflacji

Dalsze osłabienie rubla potęguje presję inflacyjną. W listopadzie kurs rubla wobec dolara spadł donajniższego poziomu od marca 2022 roku, osiągając 114. Amerykańskie sankcje, w tym ograniczenia dotyczące Gazprombanku, znacząco wpłynęły na tę sytuację, utrudniając Rosji finansowanie działań wojennych i transakcji energetycznych.

Prognozy gospodarcze: stagnacja i inflacja

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje spowolnienie rosyjskiej gospodarki, z 3,6% wzrostu w 2024 roku do 1,3% w 2025 roku. Analitycy ostrzegają, że Rosja zmierza ku stagflacji – niekorzystnemu połączeniu spowolnienia gospodarczego i wzrostu cen. Fundamentem problemów jest wojna na Ukrainie oraz wynikające z niej sankcje i militaryzacja gospodarki.

Rosja stoi przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi, gdzie inflacja, słabość rubla i sankcje tworzą trudną do rozwiązania kombinację. Bank centralny, mimo agresywnych działań, może nie być w stanie odwrócić tych negatywnych trendów, które mają swoje korzenie w wojnie i geopolitycznych potyczkach.