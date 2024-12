Problemy Rosji z produkcją dronów

Według ISW zachodnie sankcje mają komplikować zdolność Rosji do pozyskiwania wysokiej jakości komponentów do dronów Shahed. Wobec tego Kreml polega "na niskiej jakości silnikach z ChRL do ich napędzania".

Ponadto ukraińskie zdolności na polu wojny elektronicznej mają coraz skuteczniej przeciwdziałać atakom z wykorzystaniem tych dronów.

Rosyjskie plany dotyczące dronów i partnerstwo z Iranem

Rosja będzie prawdopodobnie zwiększać produkcję i wykorzystanie dronów Shaded po spodziewanym podpisaniu porozumienia z Iranem o partnerstwie strategicznym w styczniu 2025 r. – ocenił ISW. Rosyjskie ataki z użyciem dronów będą nadal wymierzone w ciągu obecnej zimy w ukraińską infrastrukturę krytyczną – dodał instytut.

Amerykańska stacja CNN poinformowała w piątek, powołując się na ukraińskie źródła wojskowe, że Rosja zwiększyła produkcję zaprojektowanych przez Irańczyków dronów Shahed-136, budowanych w mieście Jełabuga w Tatarstanie. Od stycznia do września wyprodukowano tam ponad 5,7 tys. maszyn, ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 r.

Produkcja dronów 'wabików' przez Rosjan

Jak dodała amerykańska telewizja, Rosjanie zaczęli również produkować w zakładach w Jełabudze niskotechnologiczne drony "wabiki", które mają być używane do obezwładniania ukraińskich systemów obrony. Do końca roku produkcja dużo tańszych "wabików" ma wynieść 10 tys. sztuk.

Niedaleko fabryki w Tatarstanie Rosjanie wybudowali stację kolejową z bezpośrednim połączeniem z Chinami. Według ukraińskiego wywiadu, na który powołuje się CNN, ma ona służyć do sprowadzania komponentów potrzebnych do produkcji dronów. (PAP)