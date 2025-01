Gospodarka Rosji na krawędzi. Inflacja i kryzys walutowy

Gospodarka Rosji zaczyna się pogrążać. Inflacja przekracza już 9 proc., co zmusiło bank centralny do podniesienia głównej stopy procentowej do 21 proc. Oprocentowanie kredytów w bankach osiągnęło niemal 30 proc., a kurs rubla spadł do poziomu z pierwszych miesięcy wojny — opisuje sytuację w Federacji Rosyjskiej francuski dziennik Le Monde.