Zdezerterowało około 1700 ukraińskich żołnierzy

"Państwowe Biuro Śledcze bada przedstawione w mediach fakty w ramach postępowania karnego, wszczętego na podstawie artykułów dotyczących nadużycia władzy i dezercji" – cytuje AFP Tetianę Sapian, rzeczniczkę prasową DBR.

Brygada im. Anny Kijowskiej wzbudza kontrowersje od czasu powrotu w zeszłym miesiącu z Francji, gdzie przeszkolono 2300 z 4500 jej żołnierzy. Znany ukraiński dziennikarz śledczy Jurij Butusow twierdzi, że z brygady zdezerterowało około 1700 żołnierzy, z czego większość jeszcze przed wysłaniem jednostki na front, a 50 w trakcie szkolenia we Francji.

Jurij Butusow: Totalny chaos organizacyjny

W obszernej publikacji na Facebooku Butusow oskarżył ukraińskie dowództwo wojskowe o nieprzeprowadzenie wstępnego szkolenia brygady, które odbywało się w „totalnym chaosie organizacyjnym”. Zarzucił również wysyłanie żołnierzy brygady do innych jednostek w celu „załatania dziur” w ich składach osobowych.

Według Butusowa pozostałości brygady zostały wysłane do Pokrowska, na jeden z najgorętszych odcinków frontu w obwodzie donieckim. Dowódca brygady oraz kilku jego podwładnych zostali zwolnieni ze służby. Brygada miała nie być wyposażona w kluczowe elementy, takie jak drony czy sprzęt do zakłócania łączności elektronicznej, niezbędne we współczesnych działaniach bojowych.

„Z powodu takiego przestępczego stosunku do życia żołnierzy brygada poniosła już w pierwszych dniach znaczne straty” – pisał na Facebooku cytowany przez AFP ukraiński dziennikarz.

Ukraińska reakcja na szokujące doniesienia

W reakcji na zarzuty rzecznik DBR oświadczyła, że śledztwo jest w toku i jest za wcześnie na przedstawianie jego wyników.

Problemy w brygadzie zostały skrytykowane przez ukraińską parlamentarzystkę Marianę Bezugłą, znaną z ostrej krytyki dowództwa wojskowego. Na początku grudnia określiła brygadę mianem „brygady zombie”, utworzonej jedynie w celach reklamowych.

Francuski wkład w wyposażenie brygady

Francja przekazała brygadzie im. Anny Kijowskiej 128 pływających transporterów opancerzonych VAB, 18 czołgów AMX-10, 18 dział samobieżnych Caesar oraz inne elementy wyposażenia, takie jak opancerzone wozy ewakuacji medycznej, wyrzutnie przeciwlotniczych pocisków rakietowych Mistral, przeciwpancernych pocisków rakietowych Milan i ciężarówki.