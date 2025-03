Zachód nie może mieć złudzeń co do Rosji. Były doradca Putina: Będziemy się rozszerzać "we wszystkich kierunkach"

Część amerykańskich elit, w tym wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, uważają, że rosyjskie roszczenia terytorialne nie wykraczają poza Krym oraz ukraińskie obwody ługański, doniecki, zaporoski i chersoński. Wiele jednak wskazuje na to, że osoby te tkwią w poważnym błędzie, o czym świadczą liczne deklaracje wysoko postawionych Rosjan związanych z aparatem władzy. Jak zauważa w najnowszej analizie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), Władisław Surkow, były bliski doradca Władimira Putina, zapowiedział, że Rosja "będzie rozszerzać się we wszystkich kierunkach", a tzw. rosyjski świat (russkij mir) "nie ma granic".