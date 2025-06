Katastrofa kolejowa w Rosji. Runął most, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa

W Rosji doszło do kolejnej katastrofy kolejowej. Tym razem w obwodzie kurskim zawalił się most kolejowy, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wcześniej do katastrofy kolejowej, w której zginęło siedem osób, doszło w sąsiednim obwodzie briańskim. Oba regiony graniczą z Ukrainą.