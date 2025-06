Ukraina to tylko krok w dalszej ekspansji Rosji

"BND ma dowody wywiadowcze, które potwierdzają to, że Ukraina stanowi wyłącznie krok na drodze Rosji na Zachód" - poinformował Kahl w poniedziałek wieczorem w podkaście "Table.Briefings".

Moskwa będzie testować artykuł 5. NATO

Szef niemieckiego wywiadu dodał, że "w Moskwie są ludzie, którzy nie wierzą, że artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego działa i chcieliby go przetestować". By to zrobić - podkreślił Kahl - Rosja "nie musi rozpoczynać bombardowań na szeroką skalę czy wysyłać armii pancernej". Wystarczą "małe zielone ludziki", skierowane do Estonii pod pretekstem ochrony rosyjskiej mniejszości - zauważył, nawiązując do nielegalnej aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 r.

Rosja sprawdzi, czy USA wywiążą się ze swoich obowiązków

Zdaniem Kahla władze na Kremlu zakładają konfrontację z NATO, która nie będzie pełnym starciem militarnym, ale pozwoli sprawdzić, czy Stany Zjednoczone są gotowe wywiązywać się ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Celem Władimira Putina jest bowiem "wyrzucenie Ameryki z Europy" - dodał szef BND. (PAP)