MFW poinformowało w komunikacie z wtorku o zakończeniu przeglądu programu stand-by i zaakceptowaniu kolejnej transzy kredytu w wysokości 699 mln USD dla Ukrainy. Przedłużono również obowiązywanie programu do końca czerwca 2022 r.

Reklama

Celem programu jest "pomoc władzom w walce ze skutkami szoku spowodowanego Covid-19, wsparcie gospodarczego ożywienia i kontynuowanie ważnych strukturalnych reform" - podkreślono.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował na Twitterze MFW za tę decyzję i zapowiedział, że środki będą przeznaczone na wsparcie ukraińskiego systemu finansowego i walkę ze skutkami pandemii Covid-19.

W czerwcu 2020 roku MFW zatwierdził 18-miesięczny pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości ok. 5 mld dolarów, który ma być wypłacony w pięciu transzach. Pierwsza transza kredytu, która trafiła wtedy do Kijowa, wyniosła 2,1 mld USD. By otrzymać kolejne transze pomocy, Kijów powinien wypełniać zobowiązania uzgodnione z MFW.