"Niemcy są czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie. To napędza wojnę na Bliskim Wschodzie. Jednak Niemcy odmawiają sprzedaży systemów broni defensywnej na Ukrainę, ponieważ może to zdenerwować Rosję i wpłynąć na dostawy gazu" - napisał Scollick na Twitterze, zamieszczając grafiki pokazujące wartość niemieckiego eksportu broni, w tym do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Władze w Kijowie wielokrotnie zwracały się do Niemiec, by wobec rosyjskiego zagrożenia zrezygnowały ze swojej polityki, by nie dostarczać broni na Ukrainę. Stanowisko Niemiec podtrzymała podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych w nowym rządzie RFN Annalena Baerbock.

W połowie grudnia zeszłego roku ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow powiedział w rozmowie z "Financial Times", że Niemcy w ostatnich miesiącach blokowały także prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii. (PAP)