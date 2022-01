Manifestacja przed parlamentem trwa od rana. Uczestnicy akcji próbowali przedrzeć się do głównego wejścia do Rady Najwyższej, a policja zaczęła ich odpychać. Wskutek tego doszło do przepychanek i bójki - pisze Interfax-Ukraina.

Przed parlamentem obecnie przebywa około tysiąca osób - relacjonuje ta agencja. Ukrinform pisze o dwóch tysiącach demonstrujących i kilkuset policjantach.

Uczestnicy akcji przerwali ogrodzenie i próbują szturmować Radę - podaje Ukrinform. Między demonstrującymi i policją trwa szarpanina.

Według agencji Interfax-Ukraina dziennikarzy, którzy byli w budynku Rady Najwyższej, zaczęto wyprowadzać przez przejście podziemne. Z kolei według Ukrinformu deputowani i dziennikarze nie są wypuszczani z parlamentu.

Dzielnica rządowa jest pod wzmocnioną ochroną, ulica w okolicy Rady jest zablokowana przez demonstrujących.

Parlament jest otoczony kilkoma rzędami policjantów.