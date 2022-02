Szczegóły planu zarządzania kryzysowego nie są jednak znane. Szefernaker zaznaczył jedynie, że został on sporządzony we współpracy z województwami przygranicznymi, które będą najbardziej zaangażowane w udzielanie pomocy. To tam będą tworzone ośrodki recepcyjne na wypadek dużego napływu uciekających przed wojną Ukraińców. Dwa tygodnie temu wojewodowie zwrócili się do burmistrzów i prezydentów miast o przesłanie w ciągu 48 godz. m.in. listy budynków, w których można by zakwaterować uchodźców (hoteli, akademików, schronisk młodzieżowych, hal sportowych itp.), a także wskazanie, ile osób byliby w stanie przyjąć.