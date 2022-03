Grodecki podkreślił w środę na briefingu prasowym przy przejściu granicznym w Medyce, że "w tej chwili praktycznie dochodzimy do liczby 500 tysięcy osób, które przekroczyły naszą granicę od momentu, kiedy ten akt terroru na naszych sąsiadów, na Ukrainę się dokonał".

Zwrócił uwagę, że 27, 28 lutego i 1 marca Straż Graniczna odprawiła na przejściach granicznych po 100 tys. osób. "Te osoby z przejść granicznych dedykowanymi autobusami trafiają do pierwszych punktów recepcyjnych, gdzie otrzymują pierwszą konieczną pomoc medyczną, informacyjną, a także mogą skorzystać z przeznaczonych tam miejsc, gdzie odpoczywają po bardzo długiej podróży, którą przeszli, aby dostać się do granicy" - powiedział Grodecki.

Wiceminister podziękował też wszystkim zaangażowanym w ten proces. "Przede wszystkim Straży Granicznej, która pracuje na pierwszej linii 24 godziny na dobę i bardzo pomaga tym ludziom w sprawnym przejściu przez granicę. Naszym partnerom z Ukrainy, którzy też wykonali ogromną pracę, aby ułatwiać ludziom przepływ do naszego kraju, Straży Pożarnej, policji, służbom wojewody i wszystkim tym osobom, które są zaangażowane w ten proces, aby tym ludziom, którzy rzeczywiście w tym bardzo trudnym dla siebie okresie stracili dobytek i po prostu się najzwyczajniej w świecie boją i płyną do najbliższego kraju sąsiedzkiego, aby im w tym trudnym momencie pomóc. Bardzo za to serdecznie dziękujemy" - podkreślił Grodecki. (PAP)

autor: Edyta Roś, Agnieszka Pipała, Luiza Łuniewska