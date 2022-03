Sytuacja, w której się znaleźliśmy spowodowała większe zainteresowanie gotówką, ale staramy się aby była ona dostarczana na bieżąco do oddziałów i bankomatów - mówi w podcaście DGP Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich.

- Poza przypadkami technicznymi, gdzie transport z gotówką nie zdążył dojechać, obsługujemy oddziały na bieżąco – podkreśla.

– Trzeba obalać mity i fake newsy, które się pojawiają. Dla nikogo, kto z bankowością ma do czynienia, nie jest tajemnicą, że przed konfliktem Rosji z Ukrainą mieliśmy podobną sytuację jak obecnie. Jeżeli ktoś chciał podjąć w banku większą gotówkę, to musiał to wcześniej awizować. Stąd nasze zalecenia, aby opierać się na sprawdzonych informacjach, sprawdzonych mediach, które weryfikują informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Limity wypłaty większych kwot były zawsze i trzeba zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem informację, że chcemy podjąć większą gotówkę. Systemowo żadnych ograniczeń nie nałożono, natomiast mogą zdarzać się sytuacje, gdzie tu i ówdzie w bankomacie może zabraknąć pieniędzy – mówi Barbrich.

Przemysław Barbrich - dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich