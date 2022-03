"Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Dlatego ściśle współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów. Kolejarze w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebujących pomocy, za co im serdecznie dziękuję" - wskazał cytowany na stronie internetowej resortu infrastruktury minister Andrzej Adamczyk.

Reklama

Resort przekazał, że już blisko 390 tys. obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity po terenie kraju. Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. ze stacji Chełm, Hrubieszów Dorohusk, Przemyśl i Krościenko odprawiono 194,5 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, głównie do Krakowa, Katowic, Wrocławia, Warszawy.

Reklama

Dodano, że od 24 lutego do 10 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 456 pociągów, w tym 254 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 96 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 106 pociągów uruchamianych taborem przewoźników regionalnych. Od 24 lutego do 10 marca br. spółka PKP Intercity wzmocniła 492 pociągi stałego kursowania na terenie kraju łącznie 1520 wagonami.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że obserwowane jest stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Pragi i Wiednia. Dlatego, polskie spółki kolejowe współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Wyjaśniono, że obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie dziewięciu pociągów PKP IC. Planowane jest uruchomienie kolejnych składów m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic, które przewiozą uchodźców w kierunku Niemiec.

"Od 9 marca br. do odwołania wszystkie pociągi jadące z Polski do Niemiec kursują w kategorii InterCity (obniżenie kategorii 4 par połączeń z EIC na IC), co pozwala na równomierne rozkładanie potoków pasażerów do Berlina. Jeden z tych pociągów relacji Warszawa – Frankfurt nad Odrą został od 4 marca specjalnie uruchomiony. Od 7 marca został uruchomiony także dodatkowy pociąg na trasie Kraków – Rzepin, gdzie podstawiane są specjalne autobusy, które zawożą pasażerów do Berlina. Rozszerzony został także zakres kursowania 1 pary połączeń na trasie Warszawa – Berlin – składy będą jeździły również w weekend" - wyjaśniono.

Resort wskazał, że od 27 lutego do stacji Rzepin (przejazdy do Frankfurtu nad Odrą i Berlina) wydano ponad 59 tys. bezpłatnych biletów, z czego blisko 31 tys. zostało wydanych tylko z Warszawy do Rzepina. Również od 27 lutego do stacji Chałupki (przejazdy do Pragi i Wiednia) wydano blisko 29 tys. bezpłatnych biletów, z czego blisko 11 tys. zostało wydanych tylko z Warszawy do Chałupek.

Przypomniano, że Ukraińcy, którzy od 26 lutego przekroczą polską granicę mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier.