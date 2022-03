"Cały handel z Rosją ma być wstrzymany, by nie mógł sponsorować zabijania naszych dzieci" - napisał Zełenski na Twitterze.

Zaapelował do Ukraińców na całym świecie, by kontaktowali się z politykami, dziennikarzami, wywierali nacisk na biznes, aby wycofywał się z rosyjskiego rynku. "By ich dolary i euro nie opłacały naszej krwi!" - wezwał.

Zełenski podkreślił, że cena za wojnę przeciwko Ukrainie ma być dla Rosji "niezwykle bolesna". "Odpowiedni nacisk jest zadaniem dla wszystkich Ukraińców na Ukrainie i za granicą oraz dla wszystkich przyjaciół i partnerów naszego kraju" - kontynuował szef ukraińskiego państwa.

"Wszyscy na świecie mają zająć moralne stanowisko. Nie tylko państwa, ale też firmy" - wezwał.