Do Polski przyleciała w ostatnich dniach grupa wojskowych specjalistów, którzy mają ocenić możliwości pomocy na terenie Polski. „Zespół w Polsce przedstawi rekomendacje w sprawie potencjalnego zakresu i zadań, które mogą zostać podjęte przez kanadyjską armię” - cytowało CBC informację biura prasowego minister obrony Anity Anand, wskazując, że jedną z możliwości jest wysłanie oddziałów kanadyjskiego wojska do Polski.

Kanada zobowiązała się do przyjęcia wszystkich Ukraińców, którzy zamierzają skorzystać z oferowanej pomocy, a Polska jest jednym z krajów, w których placówki dyplomatyczne Kanady przyjmują od ukraińskich uchodźców wnioski wizowe w uproszczonym trybie, ogłoszonym w drugiej połowie marca. Według danych na rządowej stronie, do końca marca złożono 91177 wniosków, zaakceptowano już 14,5 tys. W nadchodzący weekend premier Kanady Justin Trudeau weźmie wirtualnie udział w organizowanym w Warszawie „Stand Up For Ukraine”, wydarzeniu, podczas którego w sobotę będą przyjmowane finansowe zobowiązania do pomocy ukraińskim uchodźcom.

Z Toronto Anna Lach(PAP)