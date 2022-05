Kułeba pochwalił zmianę postawy rządu niemieckiego. "Niemcy przejęły wiodącą rolę" - powiedział Kułeba w wywiadzie dla ARD. Można zauważyć zmianę nastawienia do dostaw broni oraz do debaty na temat sankcji. "Niemcy grają pierwsze skrzypce w Europie".

Dmytro Kułeba obarczył Rosję winą za przerwy w dostawach gazu do Europy Zachodniej. "To nie my odcięliśmy dostawy, lecz Rosja zajęła ważne obiekty infrastruktury gazociągów" - powiedział minister w ARD. "Teraz nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować tego transferu". Kułeba dodał, że Ukraina, jako kraj tranzytowy, od lat jest wiarygodnym dostawcą rosyjskiego gazu. (PAP)