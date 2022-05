"Rosyjska korporacja państwowa Roskosmos zwiększa rozliczenia za pośrednictwem Gazprombanku. Do tej pory ten rosyjski bank państwowy niewiele ucierpiał na skutek międzynarodowych sankcji. Pewne ograniczenia w tym zakresie zostały ogłoszone dopiero 8 maja, ale będą one dotyczyć konkretnie szefów instytucji. Tak więc Roskosmos i inne rosyjskie monopole zwiększą płatności międzynarodowe, wykorzystując jego (Gazprombanku) +nietykalność+" - czytamy we wpisie HUR.

Z ustaleń tajnej służby wynika, że, dążąc do ograniczenia wpływu sankcji, Roskosmos przygotował także odpowiednie wytyczne dot. rozliczeń dla podległych sobie spółek. Zaleca on m.in. ograniczenie rozliczeń w walutach obcych i przechodzenie na płatności w rublach w zawartych już kontraktach; wycofanie obcych walut z rachunków w bankach, na które nałożono sankcje; otwieranie kont w niepodlegających pod sankcje filiach banków zagranicznych lub instytucji rosyjskich.