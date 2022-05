Gdy 24 lutego na Ukrainę spadły pociski wystrzelone z okupowanego przez Rosję Krymu, przestrzeń TikToka błyskawiczne wypełniły relacje ze strefy wojny. Należąca do chińskiej firmy ByteDance aplikacja umożliwia publikację krótkich nagrań wideo, które mogą zobaczyć wybrani przez algorytm internauci. Pierwotnie pojawiały się tam wyłącznie treści rozrywkowe, lecz z czasem tiktokerzy zaczęli wykorzystywać platformę do podejmowania trudniejszych tematów. Dziś TikTok jest pełen materiałów o psychologii czy polityce. A także o wojnie.

– Zainteresowanie aplikacją wzrosło w czasie pandemii. Tylko w Polsce korzysta z niej już ok. 8 mln osób. Mamy do czynienia z niemal czterokrotnym wzrostem w ciągu ledwie kilku lat – tłumaczy Magdalena Wysocka z agencji GetHero, kierująca realizowanym we współpracy z Uniwersytetem SWPS badaniem dotyczącym społeczności TikToka w Polsce.