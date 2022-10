"Kreml chce sprowokować, poprzez ataki na krytyczną infrastrukturę ukraińską, nowe fale uchodźców do Europy. To, czy (Władimirowi) Putinowi uda się zrealizować dzisiaj jego plan, zależy wyłącznie od liderów w stolicach europejskich" - napisał Podolak na Twitterze. Dodał następnie, że "jedynym sposobem powstrzymania katastrofy humanitarnej" jest szybkie przekazanie Ukrainie środków obrony przeciwlotniczej.

Również premier Ukrainy Denys Szmyhal ostrzegł w wywiadzie dla niemieckiego "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", że Rosja chce, by Ukraina "wpadła w katastrofę humanitarną", jakiej Europa nie widziała od czasów II wojny światowej. "Jeśli Ukraina nie będzie miała zasilania, elektryczności i wody, to może to wywołać nowe tsunami migracyjne" - powiedział Szmyhal w wywiadzie, którego fragmenty opublikowano w sobotę.