Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dwóch Węgrów nieodpłatnie tłumaczy analizy Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeden jest naukowcem, drugi byłym członkiem węgierskiego korpusu dyplomatycznego. Spotykamy się w przerwie kolejnego tłumaczenia, które realizuje Zsombor Zeöld. Jest to raport z przebiegu 223. dnia wojny. Na portalu Válaszonline ukazał się on we wtorek, 5 października.

Z Zsomborem Zeöldem rozmawia Dominik Héjj

Kto wyszedł z inicjatywą tłumaczenia analiz na język węgierski? OSW czy ty?

Inicjatorem tłumaczeń był Miklós Mitrovits, który jest polonistą. Tłumaczenia publikował najpierw na swoim profilu na Facebooku. W pierwszym tygodniu zgłosiłem swoją gotowość do włączenia się i podziału pracy. Wówczas OSW publikowało raporty z przebiegu działań wojennych codziennie.

Przez pierwszych 60 dni przetłumaczyliście wspólnie 56 analiz, które opublikowano na Facebooku. Od 25 kwietnia teksty w języku węgierskim są publikowane wyłącznie na Válaszonline.hu, czym szczyci się sama redakcja. Jak doszło do podjęcia tej współpracy? Mieliście problem z dotarciem do mediów, które byłyby zainteresowane publikacją?

Zaczęliśmy się po jakimś czasie zastanawiać, jak dotrzeć do szerszego odbiorcy. Miklós zwrócił się do kilku różnych redakcji z propozycją publikacji, ich nazw nie chciałbym przytaczać. Wszystkie odmówiły. Pomyślałem wówczas, by udać się do Válaszonline.hu.

Válaszonline.hu to portal sympatyzujący z opozycją, który powstał po 2018 r. w konsekwencji decyzji magnata medialnego Lajosa Simicski o wycofaniu się z rynku mediów. Przypomnijmy, że Simicska stworzył system medialny na rzecz Fideszu po 2002 r., kiedy Viktor Orbán przegrał wybory, i miał duży udział w sukcesie wyborczym Fideszu w 2010 r. Potem Simicska z dnia na dzień przeszedł do opozycji, a nazajutrz po wyborach w 2018 r. zrezygnował z walki z Orbánem. Dziennikarze zlikwidowanego tygodnika „Heti Válasz” postanowili stworzyć własny portal informacyjny - Válaszonline.hu. Zdecydowanie opozycyjny wobec władzy.

Tak. I kilka dni po mojej rozmowie z Válaszonline.hu dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Obecnie publikujemy trzy teksty tygodniowo.

Swoją pracę wykonujecie nieodpłatnie. Rozumiem przez kilka dni, ale wy to robicie od miesięcy. Dlaczego?