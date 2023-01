"To nie jest pytanie o to, czy wyślemy je (systemy Archer), tylko kiedy to się stanie" - podkreślił Billstroem w rozmowie z "Expressen". Jak wyjaśnił, rząd Szwecji prowadzi obecnie dialog z kilkoma innymi krajami, których komponenty wchodzą w skład systemów Archer. Ich zgoda jest konieczna do przekazania broni Ukrainie.

Reklama

Billstroem, który jest szefem dyplomacji Szwecji, kraju sprawującego prezydencję w UE, uważa, że kraje europejskie nie wspierały Ukrainy wystarczająco. "Decyzje o dostawach pojazdów opancerzonych z Francji i Niemiec z ostatnich dni mogą świadczyć o wzroście świadomości obu mocarstw UE o konieczności większego zaangażowania" - podkreślił.

Dodał, że rząd Szwecji "będzie prowadził bliski dialog z Paryżem i Berlinem, aby zapewnić utrzymanie tego wsparcia".

Billstroem zapewnił także, że Szwecja opowiada się za przedłużeniem sankcji wobec Rosji oraz rozszerzeniem ich na kolejne grupy rosyjskiego społeczeństwa".

Ukraina od kilku miesięcy domaga się od Szwecji przekazania systemów Archer. W ostatnim, tzw. zimowym pakiecie, ogłoszonym przez rząd w Sztokholmie w połowie listopada ubiegłego roku znalazł się inny, mniej zaawansowany system obrony przeciwlotniczej oraz amunicja.