„Dziś Londyn. Wielka Brytanie jest liderem jeśli chodzi o poszerzanie naszych możliwości na ziemi i w niebie. Dziś ta współpraca będzie kontynuowana. Spotkam się z moim przyjacielem Rishim. Przeprowadzimy przedmiotowe rozmowy tete-a-tete oraz z udziałem delegacji” – przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy składa w poniedziałek wizytę w Wielkiej Brytanii po wcześniejszych wizytach we Włoszech, Niemczech i we Francji. Również w poniedziałek prezydent Zełenski wygłosi online przemówienie do uczestników 6. Szczytu Demokracji, który odbywa się w Kopenhadze, a poświęcony jest światowemu bezpieczeństwu, w szczególności wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Z Kijowa Jarosław Junko