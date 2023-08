„Zgodziliśmy się otworzyć nowy rozdział, podjąć rzeczowe i konkretne kroki w interesie węgierskiego narodu na Zakarpaciu” – stwierdziła Novak. Dodała, że mniejszość ukraińska na Węgrzech cieszy się bardzo szerokimi prawami.

Zakarpacie jest obecnie najbezpieczniejszym regionem w Ukrainie

Według jej słów Zełenski miał powiedzieć, że „Zakarpacie jest obecnie najbezpieczniejszym regionem w Ukrainie”, który postrzega jako „długoterminowy zasób”. „Podkreśliłam, że w naszym wspólnym interesie jest, aby członkowie 150-tysięcznej mniejszości węgierskiej mieszkającej na Zakarpaciu mogli w pełni korzystać ze swoich praw. Nie ukrywałam, że obecnie musimy poczynić znaczne postępy w tym zakresie” – powiedziała Novak.

„Ukraiński prezydent reprezentuje ukraińskie interesy, a węgierski – węgierskie. I tak powinno być. Zdecydowanie potępiamy inwazję Rosji. I mogę zrozumieć kogoś, kto chce bronić swojego kraju za wszelką cenę” – dodała. Prezydent Węgier przypomniała, że w Kijowie wyraziła gotowość zaangażowania się w formułę pokojową zainicjowaną przez Zełenskiego, w której uczestniczy ponad 40 krajów.

Premier Finlandii podziękował Węgrom za wsparcie dla ich przystąpienia do NATO

„Dla Węgier ważne jest zaangażowanie w każdy proces, który może przybliżyć nas do pokoju, dlatego poinformowałem ukraińskiego prezydenta o naszym zamiarze przyłączenia się do negocjacji, co ten przyjął z zadowoleniem” – stwierdziła w rozmowie z portalem Index. Podczas swojego pobytu w Kijowie węgierska prezydent rozmawiała m.in. przywódcami Mołdawii i Finlandii.

„Premier Finlandii podziękował Węgrom za wsparcie dla ich przystąpienia do NATO, a ja zapewniłam go, że będę również naciskała na podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie Szwecji tak szybko, jak to możliwe” – powiedziała Novak w wywiadzie. Po wizycie w Kijowie prezydent udała się do Watykanu, gdzie została przyjęta przez papieża Franciszka. „Ojciec Święty jest człowiekiem pokoju, który postrzega Węgry jako miejsce, z którego może przyjść pokój. Potwierdziła to jego wizyta na Węgrzech (w końcu kwietnia – PAP)” – dodała w rozmowie z portalem Index.

Z Budapesztu Marcin Furdyna