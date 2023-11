Szef Pentagonu złożył to oświadczenie po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim podczas wizyty w ukraińskiej stolicy. Przyjazd Austina nie był wcześniej zapowiadany.

„Miałem zaszczyt spotkać się dziś z prezydentem Zełenskim w Kijowie, aby potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. My, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy w dalszym ciągu wspierać pilne potrzeby Ukrainy na polu bitwy oraz długoterminowe wymagania obronne” – napisał Austin na platformie X.

Minister obrony USA przybył do Kijowa przed spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. grupy Ramstein), zajmującej się koordynacją pomocy zbrojeniowej dla Kijowa – wyjaśniła kancelaria Zełenskiego.

Zełenski zwrócił uwagę na wzmocnienie zdolności obronnych

Prezydent Ukrainy poinformował amerykańską delegację o sytuacji na froncie oraz wymienił potrzeby walczących tam wojsk. „Podkreślono konieczność kontynuacji przez sojuszników nieprzerwanych dostaw" uzbrojenia i amunicji – wskazano w komunikacie.

Zełenski zwrócił uwagę, że niezbędne jest wzmocnienie zdolności obronnych jego kraju przed nadchodzącymi chłodami. Podczas spotkania z Austinem poruszono również temat korytarzy zbożowych na Morzu Czarnym.

„Bardzo ważne jest to, że udało się nam osiągnąć postęp w ustanowieniu kontroli nad Morzem Czarnym oraz zapewnić działalność alternatywnej trasy humanitarnej (do transportowania zbóż). Pozwala to Ukrainie na pozostanie gwarantem globalnego bezpieczeństwa żywnościowego” – oświadczył prezydent Zełenski.