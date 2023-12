Na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że nie podpisze ustawy o mobilizacji kobiet nawet w przypadku jej przyjęcia przez Radę Najwyższą (parlament).

Hetman podkreślił, że nie chodzi o to, by zabronić kobietom służby w siłach zbrojnych, lecz o to, że kobiety nie będą mobilizowane w taki sam sposób jak mężczyźni.

"W naszych Siłach Zbrojnych odsetek kobiet, które noszą pagony, jest większy niż w jakiejkolwiek innej armii kraju NATO. U nas kobiety bardzo aktywnie biorą udział w służbie wojskowej. Dlatego najpewniej nie warto siłą ich mobilizować" - ocenił.

Według szacunków ukraińskiego resortu obrony w siłach zbrojnych służy 60 tys. kobiet. 20 tys. z nich pełni funkcje cywilne, 40 tys. - wojskowe. W strefie działań zbrojnych zadania wykonuje ponad 5 tys. kobiet. (PAP)