Co więcej, aż 74,2 proc. spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a 46,9 proc. w radzie nadzorczej – dowiadujemy się z raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu”. Czy kobiety mają odwagę, by przebić w końcu szklany sufit i pokazać, jak dobrymi mogą być liderkami?

„Słaba płeć – mówi się. Dziewczynki nie muszą być odważne. Nie jesteśmy wychowywane do tego, by być odważnymi. I choć dużo mówi się o równości płci, to w wychowaniu wciąż pokutuje stereotypowe postrzeganie tego, jakie mają być dziewczynki – ciche, schludne, grzeczne i pomocne, i jacy mają być chłopcy – dzielni, aktywni, wychodzący naprzeciw przygodom i nowym wyzwaniom. To tradycyjne wychowanie, nieprzepracowane w późniejszym okresie, często nawet w nieuświadomiony sposób wpływa na postawy kobiet na rynku pracy, w biznesie” –mówi Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet działającego przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Jednak, jej zdaniem, i to mimo wychowania, odwaga jest w kobietach, czeka na impuls.

Odwagi można się nauczyć

Niewielką liczbę Polek na najwyższych stanowiskach w biznesie odzwierciedla też struktura płci na studiach MBA. Kobiety stanowią zaledwie 24 proc. uczestników programów Executive MBA realizowanych przez GFKM. Te, które uczestniczą w programie lub są absolwentkami, twierdzą, że MBA wpływa na poziom biznesowej odwagi.

„Rozwój, a więc podniesienie kompetencji czy zdobycie nowych doświadczeń, zawsze wpływa pozytywnie na poziom naszej odwagi. Wiemy, umiemy, więc z większą odwagą działamy. Praktyczny wymiar studiów MBA wzmacnia menedżerską odwagę jeszcze inaczej – przez konfrontację naszych doświadczeń z doświadczeniami innych liderów i liderek” – mówi Katarzyna Wróbel, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w firmie branży serwisowo-technicznej, absolwentka Executive MBA GFKM.

Dobre przywództwo we współczesnym świecie wymaga większej odwagi. Rynkowe turbulencje, spowodowane w ostatnich latach m.in. pandemią, wojnami, sprawiają, że kryzysy i trudne sytuacje są praktycznie na porządku dziennym. Dotykają zespoły, czasem całe organizacje. Menedżerowie muszą wykazywać się nie tylko większą niż dotychczas odpornością na stres, ale i większą odwagą w podejmowaniu decyzji.

"Odwaga jest nawykiem – praktyką i umiejętnością, której można się nauczyć. Możemy nauczyć się podejmować działania mimo naszych lęków, obaw i strachu. Pierwszym krokiem jest zbudowanie świadomości, czym jest odwaga oraz jakich zachowań i sytuacji dotyczy. W GFKM na co dzień dbamy o rozwój liderów i liderek, cyklicznie badamy też ich kompetencje i potrzeby. W przypadku odwagi zdecydowaliśmy się skoncentrować na kobietach właśnie dlatego, że kobiety w zarządach są ciągle w mniejszości" – mówi Joanna Gwiazda-Kozłowska, ekspertka GFKM odpowiedzialna za badanie odwagi kobiet w przywództwie.

Zespół badawczy Diagnostyki Liderek Biznesu GFKM stworzył narzędzie do pomiaru odwagi w przywództwie, wykorzystujące odkrycia Brene Brown, amerykańskiej profesorki i badaczki, która na podstawie trwających 20 lat badań, obejmujących m.in. wywiady ze światowymi liderami w dziedzinie przywództwa, zidentyfikowała cztery obszary odwagi.

Jakie są obszary odwagi? Pierwszym jest paradoksalnie wrażliwość

Pierwszy to autentyczna wrażliwość. Lider/liderka dostrzega różnice i okazuje szacunek innym, co wynika ze samoświadomości i poczucia własnej wartości. Odnosi się do lęków i uczuć podwładnych, nie koncentruje się tylko na zarządzaniu nieefektywnymi zachowaniami. Dzieli się przeżyciami i wspiera, wytycza granice i praktykuje spokój, nawet pod naporem lęków.

Drugi to życie zgodne z wartościami. Odważny lider/liderka żyje zgodnie ze swoimi wartościami, nie tylko je wyznaje, ale na co dzień wciela je w życie. Dba, żeby jego zachowania, słowa i myśli były spójne z tym, w co wierzy. Nie boi się konfrontacji, broni swoich przekonań, nie ukrywa ich, jest spójny w myśleniu, mówieniu i działaniu.

Trzeci obszar odwagi według Brene Brown to budowanie zaufania. Lider/liderka nie boi się powierzyć odpowiedzialności, nawet gdy ryzyko jest znaczne. Przedkłada odwagę nad wygodę, szanuje granice i dotrzymuje słowa, zawsze docenia i wspiera.

Czwarty obszar nazwany został sztuką wstawania. Odważny lider/odważna liderka panuje nad porażkami i niepowodzeniami, nie ucieka przed nimi, staje twarzą twarz z nimi, walcząc o powrót do równowagi. Trafnie rozpoznaje swoje emocje, przejmuje nad nimi kontrolę i nie daje się pochłonąć strachowi. Nie pozwala, żeby wstyd wyprowadzał go/ją z równowagi. Nie magazynuje emocji, ale w sposób kontrolowany je uwalnia.

Jest narzędzie, by to dokładnie zmierzyć

"Zachęcamy kobiety – liderki, menedżerki – do wykorzystania tego narzędzia do weryfikacji ich kompetencji w kluczowych obszarach budowania odwagi w przywództwie. Poznanie własnych mocnych i słabych stron to pierwszy krok do pracy nad odwagą. Diagnoza wskaże uczestniczkom badania obszary, których poprawa umożliwi im zwiększenie poziomu odwagi na menedżerskim stanowisku. Dostarczy też wiedzy o kierunkach, w których zamierzają się rozwijać inne menedżerki. Indywidualny raport pozwoli określić dystans, jaki dzieli je od innych liderek. Jego wyniki można też omówić z konsultantem GFKM" – zachęca Joanna Gwiazda-Kozłowska.

Analiza badania pozwoli zespołowi badawczemu GFKM stworzyć mapę odwagi kobiet w biznesie. Wyniki badania poznamy na przełomie stycznia i lutego 2024 roku. Posłużą, między innymi, zaprojektowaniu programu, który wspierać będzie rozwój silnego przywództwa wśród kobiet.