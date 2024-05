Rosyjscy żołnierze nie chcą walczyć na Ukrainie. Już 35 tys. z nich wyraziło chęć skorzystania z programu "Chcę żyć"

Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy HUR zebrał ok. 35 tys. zgłoszeń rosyjskich żołnierzy, którzy nie chcą walczyć na froncie i gotowi są oddać się do niewoli – poinformowało we wtorek Centrum Komunikacji Strategicznej ukraińskiej armii (StratKom).