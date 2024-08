Zełenski Ogłasza Nowe Ustawy podczas Wystąpienia z Dudą i Szimonyte

Reklama

Zełenski poinformował o tym podczas wspólnego wystąpienia z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premier Litwy Ingridą Szimonyte z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.

"W przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy podpisałem ustawy (...) przyjęte przez Radę Najwyższą (parlament - PAP): pierwsza z nich to ustawa, która gwarantuje wszystkim naszym żołnierzom działającym na terytorium kraju-agresora pełne zabezpieczenie (...) ze strony państwa" - oznajmił prezydent Ukrainy.

Reklama

Nowa Ustawa: Obywatelstwo Ukraińskie dla Żołnierzy z Państw Trzecich

Drugą ustawą podpisaną przez Zełenskiego jest regulacja gwarantująca wszystkim żołnierzom z państw trzecich uzyskanie obywatelstwa ukraińskiego. "Każdy, kto odczuwa życie i niepodległość tak jak my, Ukraińcy, kto walczy razem z nami, z Ukraińcami, zasługuje na to, by znaleźć się wśród obywateli Ukrainy" - podkreślił Zełenski. (PAP)

ira/ szm/