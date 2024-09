Od dawna jasne jest, że każda wojna jest dla firm zbrojeniowych doskonałą okazją do przetestowania swych nowinek technicznych, które gdy przejdą krwawe testy, wchodzą następnie do użytku i sprzedaży. Podobnie jest i na Ukrainie, a jej wojskowi pochwalili się niedawno nowymi zabawkami.

Psy-drony dotarły na front

Żołnierze 28. Brygady Zmechanizowanej pokazali prezent, jaki dostali od brytyjskiej firmy BRIT Alliance, a mianowicie psy-drony. Te chodząca na czterech łapach maszyny, po pewnym dostosowaniu do ukraińskich realiów, już udowodniły, że doskonale sprawdzają się w wojennych warunkach.

- Psem może sterować operator lub może on podążać wyznaczoną trasą. Jego niewielka sylwetka sprawia , że ​​jest prawie niewidoczny. Te roboty pomagają niszczyć siły i sprzęt wroga, odciążając jednocześnie naszych żołnierzy na linii frontu – mówi jeden z ukraińskich żołnierzy, obsługujących wojenne psy.

Pies wyposażony jest w kamerę na podczerwień oraz system mapowania otoczenia, a jeśli zauważy jakiś ruch, lub sygnał cieplny, przyczaja się i zastyga w bezruchu. Na razie przez Ukraińców wykorzystywany jest do przenoszenia zaopatrzenia, lub środków łączności na linię frontu, ale jak zapewniają sami żołnierze, to dopiero początek. Trwają właśnie prace nad dostosowaniem tych maszyn do ataków kamikaze oraz do ostrzeliwania zbliżających się przeciwników z zamontowanej na grzbiecie broni.

Według oficjalnych informacji, partię 30 takich psów-dronów na Ukrainę dostarczyli Brytyjczycy z firmy ochroniarskiej, zajmującej się wdrażaniem do użytku różnego rodzaju dronów. Gdy jednak zaprezentowanym na nagraniach filmom przyjrzeli się specjaliści, ostro się zdziwili.

Po obu stronach walczą chińskie maszyny

Analiza udostępnionych zdjęć i filmów pozwoliła ekspertom z portalu „armourersbench.com” rozpoznać w tych maszynach dzieło nie Brytyjczyków, ale...Chińczyków. Zapewniają oni, że drony te do złudzenia przypominają chińskie Unitree Go-2, o klasę lepsze od tego, czym przed dwoma laty chwalili się Rosjanie.

„Unitree są dostępne od 1850 USD za Go-2 air i 3050 USD za Go-2 Pro. Model Go-2 Pro waży około 15 kg, ma ładowność 8 kg, żywotność baterii do 2 godzin i maksymalną prędkość nieco poniżej 8 mil na godzinę. Co ciekawe, w 2022 roku Rosja zaprezentowała M-81, robota-psa uzbrojonego w RPG-26, na wystawie obronnej Army 2022. M-81 został w rzeczywistości oparty na robocie-psie Go-1 firmy Unitree” – czytamy w analizie.

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż niedługo po pokazaniu swych pierwszych psów-robotów, Ukraińcy pochwalili się kolejnym modelem, rzekomo jeszcze skuteczniejszym w walce. I tego znów zidentyfikowano jako bliźniaczo podobnego do kolejnej chińskiej zabawki – drona DeepRobotics Lite3 Venture. Ten model waży 12,2 kg i ma wytrzymałość 2 godzin. Jak widać, testowane na froncie rosyjskie i ukraińskie zabawki mają jeden rodowód – Chiny, które przecież oficjalnie nie wspierają żadnej ze stron konfliktu.