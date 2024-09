Wuhłedar jest od prawie dwóch lat broniony przez ukraińską 72. Brygadę Zmechanizowaną, czyli niemal od początku rosyjskiej inwazji na pełna skalę.

Ukraińcy wycofują się z Wuhłedaru

Według informacji uzyskanych przez "Forbesa", wojska ukraińskie, które mają na wyposażeniu czołgi, wozy opancerzone i artylerię samobieżną, rozpoczęły bądź wkrótce rozpoczną manewr wycofania się z miasta. "Forbes" ocenia, że wojska rosyjskie przeważają nad siłami ukraińskimi na tym odcinku frontu.

W swym artykule portal powołuje się na ukraińskich analityków z grupy Frontelligence Insight, iż przyczyną pogorszenia się sytuacji w Wuhłedarze jest ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim w Rosji. Dla opanowania części tego regionu Siły Zbrojne Ukrainy musiały zaangażować żołnierzy z wielu doborowych jednostek, a co za tym idzie osłabić swe siły na innych odcinkach.

Strategiczne znaczenie Wułhedaru

ISW w codziennej analizie sytuacji na polu walki potwierdził, że Rosjanie prowadzą swoje natarcie od północno-wschodniej i południowo-zachodniej strony Wuhłedaru, aby okrążyć ukraińskie wojska. Jednocześnie nie musi to oznaczać, że wojskom rosyjskim uda się Wuhłedar szybko zająć, a nawet jeśli, to będzie to dla nich bardzo kosztowne ze względu na silne ukraińskie fortyfikacje.

Ponadto eksperci ISW kwestionują strategiczne znaczenie tego miasta. Jego zajęcie nie miałoby bezpośredniego przełożenia na sytuację w obwodzie donieckim, ponieważ Wuhłedar jest oddalony od ważnych dróg, które prowadzą do większych miejscowości.

Ponadto "Frobes" napisał, że miejscowość Bohojawłenka, położona w pobliżu Wuhłedaru, może przejąć rolę przysłowiowej twierdzy dla 72. Brygady Zmechanizowanej. (PAP)