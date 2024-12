Czym jest Deep State

Deep State to interaktywna mapa online operacji wojskowych armii rosyjskiej i ukraińskiej podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę, oparta na wywiadzie open-source (OSINT). Mapa została utworzona 24 lutego 2022 roku, w dniu inwazji Rosji, przez pozarządową organizację ochotniczą Deep State UA. Deep State stanowi równocześnie portal analityczny. Prawdopodobnie, jak piszą także sami jej twórcy mapa konfliktu na Ukrainie od Deep State jest "najbardziej znana na świecie". Bez wątpienia znaczna część polskich ekspertów posługuje się ich mapą konfliktu, choć bez wątpienia jest to źródło tendencyjnie proukraińskie. Samym administratorom portalu zarzuca się także ścisłe powiązania z ukraińskimi służbami bezpieczeństwa, co w sumie nie dziwi w trakcie trwającego konfliktu zbrojnego.

Ukraiński portal podkreśla swoją "żelazną reputacją" oraz zaufanie ze strony społeczeństwa i wojskowych. Ostatnio portal ten głównie musi regularnie publikować informacje o postępach wojsk rosyjskich, co mogło nie spodobać się dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy. Informacje z portalu coraz bardziej bowiem rozchodziły się z oficjalnymi informacjami od ukraińskiej armii. Jaknapisano w komunikacie portalu: "niestety, nie wszyscy głównodowodzący lubią prawdę i to jest przykre".

Deputowana Mariana Bezugła donosi na ukraińskich oficerów

Według deputowanej Bezugłej, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Syrski planuje zmobilizować administratorów portalu analitycznego i ścigać ich za ujawnienie informacji. Jak informuje ona na swoim kanale Telegram:

"Uwaga! Syrski zamiast stabilizować obronę rozpoczął ofensywę przeciwko zespołowi DeepState - ostatniemu bastionowi mniej więcej adekwatnej informacji o linii frontu.

W planach:

zespołu DeepState (do piechoty - nie ma ludzi, nie ma problemu). Zwrócenie się do SBU i organów ścigania w sprawie ujawnienia informacji (nie ma co tu w OSINT się bawić).

projektu (Sztab Generalny ma swoją prawdę i "kontrolowaną" sytuację). Zamknięcie projektu (Po co te wszystkie mapy? Wystarczą fałszywe raporty).

Wszyscy znamy DeepState od początku pełnoskalowej inwazji. Każdego dnia jest to praktycznie jedyne źródło pozwalające zrozumieć, co się dzieje, zarówno dla cywilów, jak i wojskowych. Ofensywa "starych pierników" na projekt to kolejny wymiar ich całkowitego zacofania i dowód na to, że rzeczywiście staliśmy się zakładnikami sowieckich durniów.

Proszę wszystkich, którym nie jest obojętne, o pomoc społeczności OSINT Ukrainy, żeby generałowie się tym udławili."

Przypomnijmy, że Mariana Bezugła to ukraińska polityk i była zastępczyni przewodniczącego komisji Rady Najwyższej ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu. W przeszłości wzbudziła kontrowersje swoimi krytycznymi wypowiedziami na temat ukraińskiego dowództwa wojskowego, w szczególności głównodowodzącego Walerija Załużnego. Niedawno, jako pierwsza informowała że ukraiński F-16 został zestrzelony własnym ogniem obrony przeciwlotniczej, czemu władze do tej pory zaprzeczają. Innymi słowy to polityk, który od dawna konsekwentnie, mówi rzeczy niewygodne dla ukraińskich wojskowych. Fakt, że może to robić bezkarnie, świadczy o tym że przynajmniej część władz Ukrainy, uważa że jest to do czegoś potrzebne.