Kontrole i ograniczenia w przekraczaniu granic wewnętrznych UE - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - Polska wprowadziła wiosną w reakcji na pandemię Covid-19. Restrykcje obowiązywały od marca do czerwca. Podobne rozwiązania zastosowały wówczas również inne państwa członkowskie.

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki zapytany został przez PAP, czy rozważany jest powrót do tego typu restrykcji z uwagi na jesienne przyrosty zakażeń w Polsce i w Unii. "Na dzisiaj nie mamy informacji, aby którekolwiek z państw unijnych planowało zamykanie granic. W Polsce również nie ma dyskusji na ten temat. Nie planujemy powrotu do kontroli na granicach wewnętrznych" - wyjaśnił.

"Mamy nadzieję, że tak pozostanie" - dodał Grodecki.

Od marca do czerwca na granicy wewnętrznej UE Straż Graniczna skontrolowała prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski. Funkcjonariusze podkreślają, że choć wcześniej kontrola była już tymczasowo przywracana przez Polskę pięciokrotnie, to nigdy na taką skalę. W kontrolę ruchu granicznego i ochronę tzw. zielonej granicy codziennie zaangażowanych było ok. 670 pograniczników.

Restrykcje dotyczące zarówno ograniczenia wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązku poddania się kwarantannie, nadal obowiązują na granicach stanowiących zewnętrzne granice UE - z Ukrainą, z Białorusią i z Rosją. Katalog osób, których nie obejmuje zakaz wjazdu lub obowiązek kwarantanny, określany jest w kolejnych rozporządzeniach MSWiA. Wjazd do Polski w ostatnim czasie umożliwiono m.in. obywatelom Białorusi w związku z kryzysem politycznym w ich kraju.

Reklama

Osoby, które planują podróże zagraniczne, również w strefie Schengen, powinny jednak zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej MSZ. Resort dyplomacji wyjaśnia, z jakimi restrykcjami w poszczególnych państwach powinni liczyć się obywatele polscy. Przydatne informacje znajdują się m.in. w zakładce "Koronawirus - podróże za granicę".

Osobną kwestią są ponadto zakazy lotów, którymi zgodnie z ostatnim rozporządzeniem do 13 października objęto 29 państw. Na liście znajdują się: Belize, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Brazylia, Bahrajn, Izrael, Katar, Kuwejt, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna, Chile, Ekwador, Indie, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Macedonia Północna, Malediwy, Mołdawia, Panama, Paragwaj, Peru, Trynidad i Tobago, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Oman oraz Bahamy. Zakazem lotów nie jest objęty żaden kraj UE lub strefy Schengen. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska