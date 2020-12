Polityka powstrzymywania rosnącej potęgi Państwa Środka stała się główną osią polityki USA w okresie administracji Trumpa. Co ważne, przekonał on do tego elity i dzisiaj podejście to cieszy się ponadpartyjnym konsensusem. Do historii przeszła „globalna wojna z terroryzmem”, która po 11 września 2001 r. determinowała zaangażowanie Waszyngtonu na świecie. Dekada wojen w Iraku i Afganistanie bez wyraźnych sukcesów zmęczyła amerykańskie społeczeństwo . Już prezydent Barack Obama zaczął redukować zaangażowanie wojskowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Te działania kontynuował Trump, który zdecydował o prawie całkowitym wycofaniu amerykańskich sił z Iraku i Afganistanu, co ma nastąpić do końca jego kadencji.