W komunikacie MSZ w Kijowie napisano, że Borrell zapewnił Kułebę, iż do czasu pełnej realizacji zobowiązań Rosji wynikających z porozumień mińskich dotyczących konfliktu w Donbasie polityka Unii Europejskiej wobec Rosji się nie zmieni.

"Nasza rozmowa wysyła wyraźny sygnał, że polityka Ukrainy i UE wobec Rosji jest skoordynowana, a Kijów i Bruksela podzielają wspólną wizję strategicznego podejścia do Rosji" - powiedział Kułeba.

Borrell poinformował na Twitterze, że przeprowadził "dobrą rozmowę" z szefem MSZ Ukrainy, w której poinformował go o swojej zbliżającej się wizycie w Rosji. Dodał, że w Moskwie przekaże niezmienne stanowisko UE co do wsparcia dla ukraińskiej integralności terytorialnej i suwerenności oraz zaapeluje o pełne wdrożenie porozumień mińskich.

Konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku, a od lipca ubiegłego roku obowiązuje zawieszenie broni, które jednak jest naruszane. We wtorek - jak poinformowała ukraińska delegacja w trójstronnej grupie kontaktowej ds. konfliktu - kula prorosyjskiego snajpera raniła w obwodzie donieckim ukraińskiego żołnierza, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.

Ministerstwo spraw zagranicznych w Kijowie poinformowało też w komunikacie, że Borrell i Kułeba omówili również m.in. sytuację w Rosji i "stanowczo potępili przemoc wobec pokojowych protestujących, brutalne dławienie przez władze demokratycznych protestów i ogólne systemowe łamanie praw człowieka przez Rosję". Kułeba poruszył także kwestię zastosowania wobec Rosji nowego sankcyjnego mechanizmu UE w sferze praw człowieka.

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa uda się do Moskwy w czwartek. Wizyta zakończy się 6 lutego. Będzie to pierwsza podróż szefa unijnej dyplomacji do Rosji od 2017 roku.