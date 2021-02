W projekcie przedłużającym restrykcje Spahn ocenia, że ograniczenie wjazdu do Niemiec jest "konieczne" przez kolejne 14 dni.

Surowe przepisy dotyczą krajów takich jak Wielka Brytania, RPA i Brazylia. Odkryto tam warianty koronawirusa, o których mówi się, że są bardziej zakaźne niż warianty znane wcześniej. Rozporządzenie ma również zastosowanie do Portugalii, Republiki Czeskiej i austriackiego kraju związkowego - Tyrolu, gdzie nowe warianty są szeroko rozpowszechnione. Dlatego Niemcy od weekendu nakazały ścisłe kontrole graniczne z dwoma ostatnimi obszarami.

W dokumencie, do którego dotarł "Spiegel", Spahn pisze, że liczba infekcji w Niemczech nieznacznie spada. Jednak nie wolno dopuścić, by "z trudem osiągniętemu postępowi w ciągu ostatnich kilku tygodni" zaczęło zagrażać "niekontrolowane rozprzestrzenianie się wariantów wirusa w Niemczech". W związku z tym "konieczne jest ograniczenie wjazdu ruchem podróżnym z obszarów z wariantami wirusów".

Formalnie rozporządzenie to zakaz transportu, który zabrania liniom lotniczym np. lotów z obszarów zagrożonych do Niemiec. Wyjątki dotyczą obecnie tylko obywateli Niemiec, osób z prawem pobytu w RFN i pasażerów tranzytowych, którzy w Niemczech tylko się przesiadają.

Rząd wprowadził pierwotne rozporządzenie o ograniczeniach wjazdu na początku lutego. Ponieważ wygasa ono w środę, rząd powinien zdecydować o jego jak najszybszym przedłużeniu.

Reklama

Koronawirus w Niemczech

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował we wtorek o 3856 nowych infekcjach koronawirusem w Niemczech. To o około 480 przypadków więcej niż we wtorek tydzień temu. Zapadalność siedmiodniowa utrzymuje się na poziomie 59, co oznacza, że średnio tyle osób w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców zostało zakażonych koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni. Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 528 osób. Łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi 2 342 843, a zgonów z powodu Covid-19 - 65 604. (PAP)