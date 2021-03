"Teraz, gdy mamy nową administrację w Waszyngtonie jest duża szansa na nowe otwarcie. Chcemy zostawić za sobą nasze spory handlowe i skupiamy się na wspólnym przywództwie na poziomie globalnym" - oznajmił Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

Poinformował on również, że przedstawił unijnym ministrom nową strategię handlową KE. Przypomniał, że jej główne założenia to "otwartość, zrównoważony rozwój i asertywność".

"Przede wszystkim polityka handlowa musi służyć naszemu ożywieniu gospodarczemu. To od naszego eksportu będzie zależało jak nigdy dotąd, czy podniesiemy się z pandemii. Dlatego potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz otwartego handlu, który jest jednak oparty na konkretnych zasadach. To nie jest tylko idealizm UE, to jest konieczność polityczna i ekonomiczna" - podkreślił Dombrovskis.