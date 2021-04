Markus Soeder jest szefem bawarskiej CSU, czyli siostrzanej partii CDU. Premier Bawarii jest bardziej popularny w skali kraju niż Armin Laschet, nowy przewodniczący CDU, który również chce zawalczyć o nominację chadeków na kandydata do fotela kanclerza Niemiec. Popularność Lascheta zaczęła jednak spadać wraz ze spadkiem społecznego zadowolenia ze sposobu, w jaki rząd radzi sobie z pandemią koronawirusa.

„Naszym kandydatem na kanclerza powinien być Markus Soeder” – komentuje Markus Gruebel, poseł CDU. „Dzięki niemu mamy większą szansę na zwycięstwo w wyborach” – dodaje Gruebel. „Soeder ma większe zaufanie wśród ludzi, wygląda jak mąż stanu i pokazał, że przyjmuje właściwy kurs w takich kluczowych sprawach, jak ochrona klimatu” – wylicza poseł CDU.

Armin Laschet, który na początku roku został wybrany na szefa CDU, zadeklarował, że decyzja o tym, kto zostanie kandydatem na kanclerza Niemiec z ramienia niemieckiej chadecji, zapadnie pod koniec maja. Konserwatywny blok CDU/CSU zaliczył w ostatnim czasie sondażowy spadek, podczas gdy niemieccy Zieloni są coraz bardziej popularni nad Renem i stali się już drugim najbardziej popularnym ugrupowaniem w Niemczech.

Zazwyczaj to CDU przed wyborami wystawiało kandydata na niemieckiego kanclerza, który miał prowadził chadecki blok CDU/CSU do zwycięstwa. Dwa razy jednak kandydat na kanclerza pochodził z nominacji bawarskiej CSU – w 1980 roku był to Franz Josef Strauss, zaś w 2002 roku Edmund Stoiber – i dwa razy wybory w tych latach kończyły się niepowodzeniem dla chadeków.

Premier Bawarii drugim najpopularniejszym politykiem w Niemczech

Z opublikowanego w czwartek sondażu dla niemieckiej telewizji ARD wynika, że poparcie dla Markusa Soedera z wyniosło 54 proc. Wynik taki daje mu drugie miejsce zaraz za obecną kanclerz Angelą Merkel z wynikiem 58 proc. Z kolei Armin Laschet, niedawno wybrany na szefa CDU, uzyskał zaledwie 26 proc. poparcia – to o wiele mniej, niż 40 proc. poparcia, które osiągnął kandydat na kanclerza z ramienia konkurencyjnych socjaldemokratów SPD i jednocześnie obecny minister finansów – Olaf Scholz.

Ponadto przeszło połowa wszystkich ankietowanych uznała, że szef CSU i premier Bawarii Markus Soeder byłby dobrym kandydatem na kanclerza Niemiec. W przypadku obecnego szefa CDU podobne przekonanie wyraziło jedynie 19 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 29-30 marca na próbie 1348 osób.