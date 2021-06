W nowym sondażu Forsa dotyczącym planowanych na wrzesień wyborów do niemieckiego parlamentu Bundestagu, CDU/CSU jeszcze bardziej powiększyło swoją przewagę nad Zielonymi. Według badania, zleconego przez telewizje RTL i ntv, CDU/CSU uzyskałaby 27 procent (plus 2 punkty procentowe), Zieloni 22 (minus 2).

Wszystkie pozostałe partie pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia. SPD i FDP uzyskałyby po 14 procent, AfD 9 procent, a Partia Lewicy 6 procent.

Przewaga kandydatki Partii Zielonych na kanclerza, Annaleny Baerbock, nad jej rywalami - Arminem Laschet i Olafem Scholzem - zmniejszyła się. W porównaniu z poprzednim tygodniem traci kolejne trzy punkty procentowe i jej wynik sondażowy wynosi teraz 21 proc. Szef CDU Armin Laschet osiąga 20 procent (plus 1), kandydat socjaldemokratycznej SPD Scholz dochodzi do 16 procent (plus 2).

W niedzielnych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, które były ostatnim ważnym sprawdzianem nastrojów wyborczych przed wyborami federalnymi, wyraźnie zwyciężyła CDU, która otrzymała 37 proc. głosów. Drugą siłą w Saksonii-Anhalt pozostała Alternatywa dla Niemiec z 20 proc. poparcia. Zieloni uzyskali w Saksonii-Anhalt tylko 5,9 proc. głosów, ale wschodnie landy Niemiec to dla Zielonych trudny teren.