W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), która zacznie obowiązywać od 2023 roku.

"To bardzo ważna reforma i to jest bardzo dobry dzień dla polskich rolników, dla europejskich rolników. Mamy WPR, będzie ona kontynuowana, a to wcale nie było takie pewne. (...) Udało się osiągnąć najlepszy możliwy politycznie kompromis w sprawie tej reformy. Skorzystają na niej przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa, które dostaną większą pomoc" - powiedział dziennikarzom w Strasburgu unijny kom

Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35 proc. budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25 proc. płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne.

Parlament zagwarantował, że co najmniej 10 proc. płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3 proc. budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. Europosłowie nalegali, by rezerwa kryzysowa w wysokości 450 mln euro rocznie (w bieżących cenach) stanowiła stałe wsparcie dla rolników w obliczu niestabilności cen lub rynku.

Unijne przepisy prawa pracy w sektorach rolnych będą lepiej kontrolowane. Naruszenie ich będzie skutkowało nałożeniem kar, a to za sprawą współpracy krajowych inspektorów pracy i agencji płatniczych WPR.

Informacje o beneficjentach końcowych będą bardziej przejrzyste dzięki unijnemu narzędziu eksploracji danych. Zostanie ono udostępnione państwom członkowskim i będzie służyć określeniu ryzyka nadużyć finansowych, które mogą wystąpić w przypadku porównywania informacji w publicznych bazach danych.

Po 31 grudnia 2020 roku rozszerzono obecne przepisy WPR i zastąpiono je przepisami przejściowymi do końca 2022 roku. Nowe przepisy, po ich zatwierdzeniu przez Radę, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.