We wtorek po spotkaniu z premierem landu Nadrenia Północna-Westfalia Hendrikiem Wuestem polityk Zielonych powiedział, że w najbliższym czasie może dojść do podwyżki cen gazu. Zależy to również od tego, jak będzie kształtować się podaż - wskazał, dodając jednocześnie, że Niemcy mają "zabezpieczone dostawy".

Wojna powoduje wzrost cen - powiedział Habeck. Podkreślił, że ważne jest zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiego gazu oraz że Niemcy muszą uniezależnić się od "cen i podżegań wojennych" innych krajów. Niemcy muszą jak najszybciej wycofać się z paliw kopalnych, dlatego należy szybko rozwijać odnawialne źródła energii - wskazał.

Według Habecka wstrzymanie procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 było przygotowywane w ostatnich tygodniach i miesiącach.

W związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim rząd Niemiec wstrzymał do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 - poinformował we wtorek kanclerz Olaf Scholz. W świetle ostatnich wydarzeń sytuacja musi zostać ponownie oceniona - powiedział Scholz, wyjaśniając swoją decyzję.