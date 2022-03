"W czasie, kiedy stajemy się świadkami bezprecedensowej agresji i najazdu wojskowego na niezawisłe państwo ościenne, kiedy bomby spadają na cywili, chciałbym powiedzieć jedną rzecz: dziękuję Polsko" - podkreśliła Johansson.

"Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Polska staje na wysokości zadania, zapraszając wszystkich i dając im możliwość bezpośredniego przejazdu. Wszystkie kraje okazują solidarność Ukrainie, ale nikt nie bierze w tym większego udziału niż Polska" - zwróciła uwagę. Wskazała, że pół miliona osób przekroczyło granicę i zostało przyjętych.

"Chciałabym podziękować władzom lokalnym i centralnym, samorządom, społecznościom i wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski, którzy pokazują solidarność, otwierają swoje domy, angażują się w wolontariat i wsparcie różnego rodzaju osobom w potrzebie" - dodała.

"Ze strony Komisji Europejskiej pracujemy, by wesprzeć te wysiłki finansowo. Wesprzeć finansowo uchodźców i kraje członkowskie, do których trafiła ich największa liczba, by we właściwy sposób powitać osoby, które musiały uciekać przed wojną. Zorganizujemy spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to będzie również główny temat" - zadeklarowała.(PAP)

Autor: Olga Łozińska, Agnieszka Pipała, Luiza Łuniewska