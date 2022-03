We Włoszech Gwardia Finansowa zajęła nieruchomość na Sardynii, ponieważ w jednej trzeciej należy do rosyjskiego oligarchy Piotra Olegowicza Awena - podała w środę Ansa. Wartość zamrożonej części jego własności to 4 miliony euro.

67-letni Awen to były minister współpracy gospodarczej z zagranicą Federacji Rosyjskiej i były zastępca przewodniczącego komisji walutowo-ekonomicznej rządu. Później został prezesem Alfa Banku i twórcą imperium finansowego. Jest na liście oligarchów objętych sankcjami UE w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Decyzję o zamrożeniu należącej do niego części posiadłości podjął włoski komitet bezpieczeństwa finansowego. Dotąd we Włoszech zamrożono majątek oligarchów o wartości ponad 700 milionów euro. (PAP)