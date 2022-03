„Zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych bez zamiaru eskalacji sytuacji. Nie apelujemy do NATO o podjęcie tych czy innych kroków, apelujemy do ONZ o niezwłoczne podjęcie działań w celu zamknięcia nieba nad Ukrainą, by powstrzymać masowe ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej” – oświadczył Paulius Saudargas, wiceprzewodniczący Sejmu, jeden z inicjatorów przyjęcia rezolucji.

W dokumencie litewscy posłowie zwracają się do parlamentów państw demokratycznych, by ich kraje „zabiegały o otwarcie korytarzy humanitarnych na terytorium Ukrainy, wykorzystując w tym celu przede wszystkim mechanizmy Narodów Zjednoczonych lub powołując koalicję państw, które chcą i mogą zapewnić” bezpieczeństwo cywilom oraz ochronę konwojów z pomocą humanitarną.

Litwa zwiększy wydatki na obronę do 2,5 proc. PKB

Litewski Sejm w czwartek jednomyślnie przyjął nowelizację ustawy budżetowej, która zwiększa wydatki na obronę o prawie 300 mln euro, z 2,05 do 2,52 proc. PKB.

"Dodatkowe fundusze na obronę pozwolą na przyspieszenie niektórych wcześniej planowanych zakupów uzbrojenia niezbędnych do wzmocnienia zdolności obronnych litewskich sił zbrojnych, a także do przyjęcia kolejnych (sił - PAP) sojuszników NATO przybywających na Litwę” – oświadczył litewski minister obrony Arvydas Anuszauskas.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup systemów ognia salwowego, dronów bojowych, systemów przeciwpancernych, amunicji i ekwipunku dla żołnierzy.

Minister wskazał, że w najbliższych latach Litwa chce realizować „ideę współczesnego żołnierza”, czyli dostarczanie wojskowym nowoczesnego urządzenia przeznaczonego do działania o każdej porze dnia.

Zatwierdzony jesienią 2021 roku budżet Litwy na bieżący rok zakłada, że finansowanie systemu obrony narodowej wyniesie nieco ponad 1,2 mld euro, czyli 2,05 proc. PKB.