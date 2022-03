"Wojna na Ukrainie wywołała nowy negatywny szok podażowy w gospodarce światowej właśnie wtedy, gdy wydawało się, że niektóre wyzwania związane z łańcuchem dostaw, obserwowane od początku pandemii, zaczynają zanikać. Skutki wojny będą oddziaływać wieloma różnymi kanałami i prawdopodobnie będą się zmieniać w przypadku dalszego pogłębiania się konfliktu" - czytamy w raporcie pt. "OECD Economic Outlook, Interim Report March 2022: Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine".

Skala wpływu konfliktu na gospodarkę jest wysoce niepewna i będzie zależeć częściowo od czasu trwania wojny i reakcji politycznych, ale nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie wojna spowoduje znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie i znacznie silniejszą presję inflacyjną, podkreśliła Organizacja.

"Przykładowe symulacje sugerują, że w pierwszym pełnym roku po rozpoczęciu konfliktu, światowy wzrost gospodarczy może zostać obniżony o ponad 1 pkt proc., a światowa inflacja podniesiona o blisko 2,5 pkt proc. Szacunki te opierają się na założeniu, że wstrząsy na rynkach towarowych i finansowych, które wystąpiły w pierwszych dwóch tygodniach konfliktu, utrzymują się przez co najmniej rok i obejmują głęboką recesję w Rosji, przy spadku produkcji o ponad 10% i wzroście inflacji o blisko 15 pkt proc." - czytamy dalej.

W grudniowym raporcie "OECD Economic Outlook" OECD spodziewało się wzrostu globalnego PKB w wysokości 4,5% w 2022 r. i 3,2% w 2023 r.