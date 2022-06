„Znajdujemy się teraz w historycznym punkcie, co dla mnie znaczy, że nie możemy postępować zgodnie ze schematem, lecz musimy mieć świadomość historycznej chwili. Oznacza to z jednej strony otwarcie wreszcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią” – powiedziała Baerbock w trakcie 24. Forum Europejskiego stacji WDR.

„Jeśli chodzi o Ukrainę, trzeba podkreślić jedno. Nie wystarczy (jej) powiedzieć: "Tak, należycie do Europy, trzeba powiedzieć: powinniście wejść do Unii Europejskiej” – dodała, zastrzegając jednocześnie, że dla Ukrainy nie przewidziano przyspieszonego procesu akcesyjnego. „Nie może być taryfy ulgowej. Ale obecnie my jako Unia Europejska musimy obrać taki kurs, by nie zamykać teraz Ukrainie drzwi przed nosem” – podkreśliła Baerbock.

Jak zaznaczyła, „Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność w tym historycznym momencie, kiedy inni potrzebują naszego jasnego poparcia”.