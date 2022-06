"Fundusz modernizacyjny to europejska solidarność w praktyce. Dzięki dochodom z systemu handlu uprawnieniami do emisji przynosi on konkretne rezultaty w terenie, pomagając państwom będącym beneficjentami ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w kluczowych sektorach i osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto ten duży zastrzyk finansowy ma zostać wykorzystany do uruchomienia projektów, które pomogą przyspieszyć naszą transformację energetyczną w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę" - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Celem funduszu modernizacyjnego, finansowanego z dochodów z aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest wspieranie 10 państw UE w ich transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Do grupy tej należą: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz