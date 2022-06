11 lat po odkryciu dużego złoża gazu u wybrzeży Cypru nadal nie można wydobywać surowca, ponieważ Turcja chce mieć prawo decydowania o produkcji i sprawić, że zyski czerpane z eksploatacji złóż trafią do cypryjskich Turków. Ponadto, Ankara chce, by transport do Europy gazu wydobywanego w tym regionie odbywał się przez Turcję.

Reklama

Ateny tymczasem popierają plan transportowanie surowca przez Cypr i Grecję.

Reklama

Negocjacje w tej sprawie komplikują kwestie dotyczące transportu gazu z Izraela, Egiptu i Libanu, więc rozmowy utknęły w martwym punkcie - wyjaśnia Politico.

Mieszkańcy Cypru obawiają się, że w tej sytuacji firmy energetyczne zniechęcą się do prowadzenia badań w regionie i eksploatacji złóż.

Konflikt Turcja-Grecja

Co więcej, Turcja i Grecja od lat nie zgadzają się w sprawie terytoriów morskich, praw do surowców, zasięgu przestrzeni powietrznej i statusu niektórych wysp na Morzu Egejskim. Ankara zarzuca Atenom, że usiłuje pozbawić ją zysków z eksploatacji podmorskich złóż naftowych i gazowych pod Morzem Egejskim i Morzem Śródziemnym, gdzie - zdaniem Turcji - granice nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd.

Turcja rozpoczęła odwierty w pobliżu wybrzeży Cypru, za co w 2019 roku UE ukarała ją sankcjami - przypomina Politico.

Sezon wyborczy

Sytuację utrudnia fakt, że w Grecji, Turcji i na Cyprze w 2023 roku mają się odbyć wybory, co sprawia, że politycy nie spieszą się z ewentualnym rozwiązaniem konfliktu - komentuje portal.

Niedawne próby rozładowania napięcia między Atenami a Ankarą skończyły się fiaskiem. Na początku czerwca turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ankara przerwała spotkania rady strategicznej wysokiego szczebla z Grecją.

Zaledwie tydzień wcześniej Ankara odnowiła negocjacje z Atenami po pięciu latach przerwy w celu omówienia spornych tematów, w tym wydobycia surowców na Morzu Śródziemnym. (PAP)