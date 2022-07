„Zamrożenie wojny od 2014 roku spowodowało tysiące ofiar wśród cywilów. Powinniśmy więc uczyć się na błędach z przeszłości, zamiast je powtarzać” – dodała Schaefer.

„Wydaje się, że Kretschmer do dziś nie zrozumiał, jak niebezpieczna jest Rosja i jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy” – powiedział sekretarz generalny FDP Bijan Djir-Sarai. „Dzięki Bogu, że ten człowiek nie jest odpowiedzialny za naszą politykę zagraniczną”.

Głosy krytyki płyną także z CDU, partii Kretschmera. „Tylko podżegacz wojenny Putin może ten „konflikt” (swoją agresywną wojnę) zamrozić. Każdy, kto tak jak np. Kretschmer sugeruje, że inne kraje są w stanie to zrobić, daje się nabrać rosyjskiej propagandzie” - ocenił we wtorek na Twitterze parlamentarzysta CDU Matthias Hauer.

Jak poinformował Kretschmer, także na Twitterze napisał do niego kończący pracę w Niemczech ambasador Ukrainy Andrij Melnyk. „Ukraińcy są zdania, aby to pan włożył raczej głowę do zamrażarki, aby ostudzić gorące fantazje o Rosji. To ciągłe uleganie zbrodniarzowi wojennemu Putinowi jest obrzydliwe” – napisał Melnyk.

We wtorek Kretschmer opowiedział się za jak najszybszym „zamrożeniem wojny na Ukrainie", wskazując na rolę Niemiec i Francji jako mediatorów. Jak dodał, nie oznacza to, że Ukraina powinna zrezygnować ze swoich ziem, lecz „chodzi o zyskanie czasu, aby móc zainwestować w środki bezpieczeństwa”. Jego zdaniem przedłużająca się wojna to ryzyko „utraty siły ekonomicznej” – przypomina „Welt”.