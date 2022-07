Cytowana w czwartek przez rodzime media minister sprecyzowała, że w przekazanych siłom ukraińskim ładunkach znajdowały się głównie drony, broń oraz amunicja.

Helena Carreiras wyjaśniła, że w transportach, które portugalskie władze skierowały na Ukrainę były też środki ochrony indywidualnej, materiały sanitarne, leki oraz sprzęt medyczny.

Przedstawicielka rządu Antonia Costy potwierdziła, że Kijów otrzymał również od portugalskiej armii czternaście amerykańskich transporterów opancerzonych M113.

“Wszystko co przekazaliśmy, to materiał, o jaki nas proszono. Zawsze z prośbą wychodziła do nas pierwsza Ukraina”, dodała Carreiras.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)